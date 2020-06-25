4045 حالة تعاف جديدة .. أكبر حصيلة يومية والرياض الأعلى

حلاق يقيس درجة حرارة زبون قبل دخوله المحل عملا بالإجراءات الاحترازية. "واس"

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 161005 إصابات، بينها 54523 حالة نشطة، منها 2045 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي يرتفع بشفاء 4045 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 105175 حالة شفاء. ‏وتصدرت الرياض حالات الشفاء بتعافي 1481 مصابا، فيما بلغت نسبة حالات الشفاء نحو 65.3 في المائة من إجمالي الإصابات.

وتم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1307 وفيات، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة.

ووفقا لموقع الوزارة لإحصائيات فيروس كورونا، بلغ عدد الفحوص الجديدة 33614 فحصا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة إلى 1318267 فحصا.

وأشارت الوزارة في تقريرها أمس، إلى أن مصابا نقل العدوى إلى 24 شخصا في مناسبة عائلية، من خلال المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة، مشيرة إلى أن أحد المصابين حالته حرجة وهو في العناية المركزة.

وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن، حيث سجلت الرياض انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات مقارنة بالأيام الماضية، بـ438 حالة.

وسجلت جدة ثاني مدينة في المملكة إصابة بفيروس كورونا ضمن الحالات الجديدة بـ388 إصابة، ثم الدمام 345، ومكة المكرمة 269، والقطيف 217، والهفوف 183، والمدينة المنورة 169. فيما توزعت بقية الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات في المملكة.

ودعت الوزارة إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، بوصفه أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، حاثة كل شخص عند خروجه من المنزل على لبس كمامة، طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد، والحصول عليها.