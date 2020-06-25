مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة تسعى إلى تحديد أرضية لاستعادة النمو والتعافي

أكدت السعودية أن مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية التي تعمل عليها في رئاستها مجموعة العشرين 2020، تهدف إلى استعادة النمو وتعزيز التعافي والحاجة إلى الإصلاح.

ويأتي ذلك انطلاقا من جهود المجموعة على مدى الرئاسات السابقة والتزام القادة في قمتي بوينس آيرس وأوساكا، على دعوة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة، بهدف إصلاح قطاع التجارة العالمي، بما في ذلك الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية.

وذكر تقرير للأمانة العامة لمجموعة العشرين 2020 برئاسة السعودية، زودت «الاقتصادية» بنسخة منه، أن مبادرة الرياض تهدف إلى تحديد أرضية مشتركة لمبادئ السياسة التجارية التي يمكن أن توفر الأساس لمناقشات إصلاح منظمة التجارة العالمية دون إيجاد مسار مواز للمفاوضات.

بينما الهدف الآخر الذي يتعلق بـ"الحاجة إلى الإصلاح"، التي تعمل عليها أيضا المبادرة انطلاقا من التزام قادة مجموعة العشرين بالعمل بشكل بناء من أجل الإصلاح الحتمي لمنظمة التجارة العالمية، وتسعى إلى توفير الدعم السياسي المبني على المبادئ التأسيسية التي ستدعم المنظمة على مدى الأعوام الـ25 المقبلة وما بعدها.

وأشار التقرير إلى أن المملكة قدمت مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية لأول مرة في آذار (مارس) 2020 خلال الاجتماع الأول لمجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.

وذكر التقرير أن مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين التي تعمل تحت مظلة وزارتي التجارة والاستثمار في دول المجموعة، تسعى إلى تحقيق أولوياتها خلال العام الرئاسي للمملكة، تتمثل في "تعزيز التجارة الدولية والاستثمار" التي ستواصل مجموعة العشرين بناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية وتعزيز الاستثمار الدولي.

في حين ستعمل مجموعة العشرين أيضا بلا كلل لدعم تعزيز القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتيسير مشاركتها الأكبر في الاقتصاد العالمي، وكذلك "تعزيز التنويع الاقتصادي" التي ستعزز التنويع الاقتصادي لضمان التعافي الاقتصادي على المديين القصير والطويل، فضلا عن "التطورات التجارية الدولية الحالية" لتشجيع نظام تجاري متعدد الأطراف، بما في ذلك إصلاح منظمة التجارة العالمية، حيث تقود هذه الجهود مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية.

وشدد التقرير على أن السعودية ستعمل مع جميع أعضاء مجموعة العشرين لإيجاد أرضية مشتركة تبنى على الأعمال والإنجازات التي تمت خلال الرئاسات السابقة، وسيكون شعار المجموعة في هذا العام هو "اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".

وأشار إلى أنه مع زيادة أهمية تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على أساس القواعد خلال أزمة كوفيد - 19، دعا قادة مجموعة العشرين وزراء التجارة في بيانهم الاستثنائي في 26 آذار (مارس) 2020 إلى تعزيز العمل المشترك الذي يهدف إلى ضمان استمرارية سلاسل التجارة والإمداد. وأضاف التقرير أنه في هذا الصدد عقد وزراء التجارة والاستثمار اجتماعا استثنائيا في 14 أيار (مايو) 2020 حيث اتفقوا على إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالميين استجابة لكوفيد - 19، ومن أبرزها "الإجراءات الجماعية قصيرة المدى" لأجل التأكد من أن أي تدابير تجارية طارئة مصممة للتعامل مع جائحة كوفيد - 19 مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة وتعكس اهتمامنا بحماية الفئات الأكثر ضعفا، ولا توجد حواجز غير ضرورية للتجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وتتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.