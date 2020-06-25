سوق الأسهم تخفق في استعادة مستويات 7300 نقطة .. الأداء الضعيف يدفع المتعاملين إلى جني الأرباح

تراجعت الأسهم السعودية لتغلق عند 7213 نقطة فاقدة 51 نقطة بنحو 0.71 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" سبع نقاط بنحو 0.78 في المائة ليغلق عند 1000 نقطة. ولم تستطع السوق أن تستعيد مستويات 7300 نقطة أثناء الجلسة، ما دفع المتعاملين إلى البيع لجني الأرباح بعد أداء ضعيف وطويل للسوق، وجاء الإغلاق عند مستوى الدعم الذي أشير إليه في التحليل السابق عند 7215 نقطة. وفي جلسة اليوم سيتضح مسار السوق أكثر، حيث استمرار عجز السوق في تحسين الأداء واستعادة مستوياتها فوق 7330 نقطة سيدفع بعض المتعاملين في السوق إلى زيادة تفضيلهم البيع، ذلك لتوقف مكاسب الأرباح الرأسمالية وضعف أداء السوق خاصة في ظل انحسار المحفزات وارتفاع المكررات الربحية وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية الشركات على الأجل المتوسط، التراجع إن حدث سيستمر إلى مستويات 7129 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 7265 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7272 رابحا 0.1 في المائة، بينما الأدنى عند 7196 نقطة فاقدا 0.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة عند 7213 نقطة فاقدا 51 نقطة بنحو 0.7 في المائة. وارتفعت السيولة 11 في المائة بنحو 486 مليون ريال لتصل إلى 4.7 مليار ريال، بمعدل 19 ألف ريال للصفقة. كما زادت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 29 مليون سهم لتصل إلى 246 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.43 في المائة، أما الصفقات فارتفعت 16 في المائة بنحو 34 ألف صفقة لتصل إلى 255 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.9 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" 2.5 في المائة، وحل ثالثا "النقل" 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1.3 في المائة، يليه "المواد الأساسية" 1.1 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" 1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 17 في المائة بقيمة 789 مليون ريال، يليه "المصارف" 12 في المائة بقيمة 594 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 10 في المائة بقيمة 456 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "الكابلات" بنحو 5.11 في المائة ليغلق عند 13.58 ريال، يليه "الجزيرة ريت" 5 في المائة ليغلق عند 11.56 ريال، وحل ثالثا "صادرات" 4.5 في المائة ليغلق عند 55.40 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الجوف الزراعية" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 30.45 ريال، يليه "نادك" 5.2 في المائة ليغلق عند 28.85 ريال، وحل ثالثا "صناعة الورق" 3.8 في المائة ليغلق عند 29.85 ريال.

وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 292 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 283 مليون ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 185 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية