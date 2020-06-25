محللون: أسعار النفط تهبط تحت ضغط المخزونات الأمريكية ومخاوف التوترات التجارية

الطلب العالمي على النفط واجه وأحدة من أصعب أزماته مع التراجع إلى أسعار قياسية.

سجلت أسعار النفط الخام تراجعا أمس بفعل الشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي والمخاوف المتعلقة بضعف الطلب العالمي على النفط الخام والوقود جراء تسارع الإصابات بفيروس كورونا مجددا وبخاصة في الولايات المتحدة والصين وألمانيا والبرازيل.

ويكثف المنتجون في "أوبك+" جهودهم لتحقيق أعلى مستوى من الامتثال لتخفيضات الإنتاج القياسية والبالغة 9.7 مليون برميل يوميا بعد تمديدها شهرا إضافيا، لتغطي يوليو المقبل مع ترقب عملية إعادة تقييم التخفيضات خلال الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة الإنتاج في منتصف يوليو المقبل برئاسة السعودية وروسيا اللذين يبذلان جهودا حثيثة لدفع كل المنتجين إلى الالتزام خاصة الدول الأقل التزاما في الشهور الماضية.

ويقول لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون إن الضغوط التراجعية على أسعار النفط ما زالت متنامية، حيث تراجع النفط من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر بسبب بيانات جديدة عن زيادة المخزونات الأمريكية، لافتين إلى أن السوق لا تزال تعمل على التخلص من وفرة المعروض الضخمة، التي تتواكب مع ضعف الطلب العالمي منذ اندلاع جائحة كورونا.

وأوضح المختصون أن تجدد المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا يثير بعض الحذر، كما يأتي بالتزامن مع معلومات متضاربة عن الطلب وعن مصير الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مشيرين إلى تفاؤل عديد من الهيئات الدولية بعودة الطلب وبنجاح تحالف "أوبك+" في استعادة التوازن وإقناع المنتجين الأقل التزاما بتصحيح مسارهم بما يتماشى مع تخفيضات الإمدادات.

وفي هذا الإطار، يقول جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا إن هناك نجاحا جيدا لخطة عمل "أوبك+" نحو استعادة توازن السوق، وهناك دور رئيس لكل من السعودية وروسيا في حث المنتجين على الالتزام وتعويض أي تقصير سابق، لافتا إلى أن روسيا تجاوبت بشكل جيد مع تحركات تحالف المنتجين وتخلت عن فترة حرب الأسعار القصيرة، التي حدثت في مارس الماضي، كما ركزت على تقليص العرض بموجب اتفاقية "أوبك+" من أجل القضاء على الوفرة العالمية في المعروض مع استمرار الطلب ضعيفا ومتأرجحا بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أن تخفيضات الإنتاج بقيادة المنتجين الرئيسين هي مهمة عاجلة وحاسمة ومن المفترض أن تتواكب مع انتعاش الطلب، حيث تحتاج السوق سريعا إلى تخفيض بناء المخزونات وإعادة التوازن بين العرض والطلب على أساس مستقر ومستدام.

وتقول ناجندا كومندانتوفا، كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، إن ما حققه المنتجون حتى الآن، هو أمر مقدر وسيستمر على مدار العام الجاري بهدف خفض العرض في محاولة لتحقيق التوازن في السوق، مشيرة إلى حدوث انتعاش تدريجي في الاستهلاك، حيث واصلت بيانات الطلب في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا التحسن النسبي في الأسابيع الأخيرة بعدما خرجت اقتصادات أوروبا من مرحلة الإغلاق عقب فترة ذروة الجائحة.

وذكرت أن بداية تفشي الجائحة في يناير الماضي أدى إلى تدمير واسع في الطلب على النفط في الصين، ولكن الصورة تبدلت الآن بعد إنهاء الإغلاق وعودة ارتفاع الطلب بشكل أسبوعي، موضحة أن السوق استفادت كثيرا من أكبر خفض إنتاجي مسجل في تاريخ الصناعة لتحالف "أوبك+" كما دعم ذلك انحسار الوباء في عدد من الدول وعودة استهلاك النفط الآن إلى مستويات ما قبل الوباء في الصين.

ومن ناحيته، يقول أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات، إن الطلب العالمي على النفط الخام واجه واحدة من أصعب أزماته مع التراجع بنسبة تصل إلى 30 في المائة، في أواخر مارس وأوائل أبريل الماضي بسبب حالة الإغلاق السابقة، مشيرا إلى أن الصورة تتبدل تدريجيا والسوق تصحح نفسها، ولكن بعض البيانات والتقديرات الدولية تشير إلى أن الاستهلاك الآن أقل من المستويات العادية بنسبة 10 في المائة، إلى 15 في المائة.

وأشار إلى أن السوق تتطلع إلى استمرار الاتجاه الإيجابي للطلب دون أي انتكاسات جديدة، إلى أن الطلب ارتفع بنحو 1.4 مليون برميل يوميا كل أسبوع خلال يونيو الجاري، وهو ما يعادل تقريبا إضافة استهلاك بريطانيا بالكامل أسبوعيا. وتوضح مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة "أجركرافت" الدولية أن الصين، وهي ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط ومحور رئيس في الطلب العالمي تتخذ إجراءات صارمة لتجنب تداعيات حدوث موجة ثانية من الوباء في بكين، وتفادي سقوط الاقتصاد العالمي في فخ الركود الواسع، خاصة مع بقاء الطلب على وقود الطائرات منخفضا مع توقف أغلب رحلات الطيران حول العالم.

ولفتت إلى قناعة السعودية وروسيا وبقية تحالف "أوبك+" بالاستمرار في خفض الإنتاج بشكل حاد، وذلك بالتزامن مع انخفاض الإنتاجين الأمريكي والكندي بشكل واسع بما يعزز التفاؤل بتوازن السوق عبر تقليص سريع لحالة تخمة الإمدادات، التي ظلت مهيمنة على السوق لفترة طويلة.

وفيما يخص الأسعار، انخفض سعر النفط الخام الأمريكي القياسي تسليم أغسطس 2.36 دولار ليغلق عند 38.01 دولار للبرميل أمس. كما انخفض سعر خام برنت تسليم أغسطس 2.32 دولار إلى 40.31 دولار للبرميل.

وسجل سعر البنزين بالجملة تسليم يوليو انخفاضا بـ 10 سنتات إلى 1.20 دولار للجالون، بينما هبط زيت التدفئة في يوليو 5 سنتات إلى 1.15 دولار للغالون. وانخفض الغاز الطبيعي في يوليو 4 سنتات إلى 1.60 دولار لكل 1000 قدم مكعب.

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" التي كانت لزيادة 299 ألف برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، عازية الزيادة إلى ارتفاع الإنتاج.

وكانت الأسعار قد ارتفعت في التعاملات المبكرة عندما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة على "تويتر" في وقت متأخر الإثنين أن اتفاق التجارة مع الصين ما زال ساريا.

لكنها تراجعت في التعاملات بعد الظهر بفعل توقعات بأن مخزونات النفط الأمريكية ستسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا لثالث أسبوع على التوالي.

وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 39.85 دولار للبرميل يوم الثلاثاء مقابل 38.96 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب انخفاض سابق، وأن السلة كسبت نحو ثلاثة دولارات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 36.75 دولار للبرميل.

