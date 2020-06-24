نيجيريا تقر خطة تحفيز بقيمة 5.9 مليار دولار

وافقت الحكومة النيجيرية اليوم الأربعاء على خطة لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بقيمة 3ر2 تريليون نيرا نيجيرية (9ر5 مليار دولار).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن لجنة شكلها الرئيس النيجيري محمد بهاري، برئاسة نائبه يمي أوسينباجو وعضوية عدد من الوزراء، هي التي أعدت الخطة بحسب ما أعلنه تولو أوجونليسي، أحد مساعدي الرئيس النيجيري على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يأتي ذلك في الوقت الذيت تطلع فيه الحكومة النيجيرية إلى الحصول على موافقة نهائية من الصين على منحها قرضا بقيمة 3ر5 مليار دولار بحلول تشرين أول/أكتوبر المقبل لإنشاء خط سكك حديدية يربط بين مدينتي إبادان وكانو النيجيريتين، وهو ما من شأنه أن يسهل حركة التجارة بين المناطق الجنوبية والشمالية في البلاد.

