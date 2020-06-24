الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بفعل زيادة إصابات الفيروس

تكبدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة أكبر تراجعاتها المئوية اليومية في نحو أسبوعين اليوم الأربعاء حيث أججت زيادة في إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة بواعث القلق من جولة جديدة من الإغلاقات الشاملة وتفاقم الأضرار الاقتصادية.

سجلت الولايات المتحدة ثاني أكبر زيادة في الإصابات منذ اندلاع الأزمة الصحية، وشهدت الحالات طفرة في الولايات التي خففت مبكرا إجراءات احتواء المرض، وذلك بحسب رويترز.

وأعلن حاكما ولايتي نيويورك ونيوجيرزي أن الزائرين من الولايات التي تشهد معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا يجب أن يخضعوا أنفسهم لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوما لدى وصولهم.

وقال أرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق لدى ناشونال سكيوريتيز في نيويورك، "أخيرا حل اليوم الذي أدركت فيه الأسواق الحقيقة المرة المتمثلة في أن زيادة إصابات كوفيد-19 قد تعني تعافيا أبطأ في الاقتصاد."

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 704.68 نقطة بما يعادل 2.69 بالمئة إلى 25451.42 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 80.78 نقطة أو 2.58 بالمئة ليسجل 3050.51 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 224.27 نقطة أو 2.21 بالمئة إلى 9907.10 نقطة.

