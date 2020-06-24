الطلب العالمي على النفط سيشهد نموا غير مسبوق بعد مرحلة سحب المخزون

قال المحلل الاقتصادي إيد موريس، رئيس قسم أبحاث اسواق السلع بمجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية، إن الطلب العالمي على الطاقة سيواصل الارتفاع بقوة بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها أغلب دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب الألمانية.

وقال موريس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الطلب على الطاقة سيرتفع إلا إذا تقررت جولة جديدة من إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، مضيفا أن الطلب رغم ذلك لن يرتفع إلى مستوياته في 2019 قبل أواخر 2021 أو أوائل .2022

وقال المحلل الاقتصادي: "لدينا ثقة عالية في أن مرحلة تكوين المخزون (من النفط) ستتحول إلى مرحلة سحب من المخزون... نتوقع ان تكون عمليات السحب من المخزون قوية جدا"، ويشير هذا المنحنى الصاعد إلى أين ستصل أسعار النفط في مثل هذا الوقت من العام المقبل.

ياتي ذلك في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، في تعاملات صباح اليوم بالسوق الأمريكية بنسبة 1ر5 في المئة إلى22ر38 دولار للبرميل.

