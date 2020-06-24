انتعاش إنفاق المستهلكين مستمر في 3 قطاعات .. مواد البناء والأثاث ومحطات الوقود

استمر انتعاش إنفاق المستهلكين عبر "نقاط البيع" لقطاعات مواد التشييد والبناء والأثاث، وكذلك محطات الوقود للأسبوع الثالث على التوالي، أي منذ العودة التدريجية للحياة الطبيعية، التي بدأت منذ نهاية شهر مايو الماضي.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن مبيعات نقاط البيع للقطاعات الثلاثة بلغت 1.19 مليار ريال للأسبوع المنتهي في 20 يونيو، مقارنة بنحو 1.12 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، بزيادة بلغت 6 في المائة.

كذلك بلغت مبيعات القطاعات الثلاثة نحو 1.04 مليار ريال للأسبوع المنتهي في 6 يونيو، ونحو 304.6 مليون ريال للأسبوع المنتهي في 30 مايو.

وتشكل القطاعات الثلاثة نحو 16.5 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع للقطاعات بنهاية الأسبوع 20 يونيو، والبالغة 7.26 مليار ريال.

وبحسب الرصد، فإن إجمالي مبيعات نقاط البيع لجميع القطاعات (17 قطاعا) خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 20 يونيو، قد تراجع بشكل طفيف وبنحو 0.5 في المائة، ليسجل مبيعات بنحو 7.26 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.29 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه.

ويأتي هذا التراجع الطفيف بعدما تراجعت مبيعات قطاع "الأطعمة والمشروبات" بنحو 6 في المائة إلى 1.13 مليار ريال، وهي التي تشكل نحو 15.6 في المائة من مبيعات القطاعات، كذلك قطاع "المطاعم والمقاهي"، الذي تراجع 4 في المائة إلى 534.4 مليون ريال وهو يشكل 7.4 في المائة من إجمالي المبيعات.

كذلك نجد ارتفاعا في مبيعات قطاع "المجوهرات" بنحو 11 في المائة لتسجل مبيعاتها نحو 373.3 مليون ريال، ونموا في مبيعات قطاع "الأجهزة الكهربائية والإلكترونية" بنحو 3 في المائة لتبلغ 455.7 مليون ريال.

وبحسب البيانات الشهرية، تراجعت قيمة عمليات نقاط البيع بنحو 33 في المائة لشهر أبريل الماضي، جراء عمليات الحظر بسبب الجائحة العالمية، حيث بلغت قيم العمليات نحو 16.17 مليار ريال، مقارنة بنحو 24.12 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت مبيعات نقاط البيع خلال العام الماضي 2019 نموا بنحو 22.8 في المائة لتبلغ 285.32 مليار ريال، وهي أعلى مبيعات تسجلها نقاط البيع منذ البدء في التعامل بها، فيما بلغت أعداد العمليات المنفذة نحو 1.61 مليار عملية خلال العام، مقارنة بنحو 1.03 مليار عملية خلال 2018، وبنمو 56.5 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية