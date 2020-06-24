فيروس كورونا يودي بحياة ما لا يقل عن 477 ألف و570 شخصا في العالم

في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:



تسبب وباء كوفيد-19 في أزمة اقتصادية "لا مثيل لها"، حسبما أشارت آخر توقعات لصندوق النقد الدولي.

وتوقع صندوق النقد انكماشاً بنسبة 4,9% لإجمالي الناتج المحلي العالمي، فيما كان قد توقع في أبريل أن يبلغ هذا التراجع نسبة 3%.

بالإجمال، ستؤدي هذه الأزمة إلى خسارة تراكمية بقيمة 12 ألف مليار دولار في الاقتصاد العالمي على مدى عامين.



أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 477 ألفا و570 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الأربعاء.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 121 ألفا و225 وفاة تليها البرازيل التي سجلت 52 ألفا و645 تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 42927 ثمّ إيطاليا مع 34675 وفاة وفرنسا مع 29720 وفاة.

حض العاملون في المجال الصحي في بريطانيا السياسيين إلى تحضير المملكة المتحدة لـ"خطر فعلي" بحصول موجة ثانية من وباء كوفيد-19.

وكتب موقعو الرسالة وبينهم رئيس الجمعية الطبية البريطانية التي تمثل الأطباء في المملكة المتحدة "رغم أنه من الصعب التكهن بالشكل الذي ستتخذه الجائحة في المملكة المتحدة، إلا أن الأدلة المتوافرة تكشف تزايد احتمال ظهور بؤر محلية، وأن هناك خطرا فعليا بحصول موجة ثانية".



وجد المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش نفسه تحت مجهر انتقادات واسعة بعد كشف إصابته بفيروس كورونا المستجد، على إثر دورة كرة مضرب استعراضية نظّمها في خضم أزمة "كوفيد-19"، طال المرض أربعة من اللاعبين الذين شاركوا فيها.

وأعلن الصربي (33 عاما) الثلاثاء إصابته بالفيروس، ليصبح رابع لاعب ينال منه "كوفيد-19" على هامش المشاركة في دورة "أدريا تور" في دول البلقان، بعد مواطنه فيكتور ترويتسكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش.



أعلن مسؤولون صينيون أنّ العدوى الجديدة التي أصابت 256 شخصاً في بكين منذ أوائل يونيو باتت "تحت السيطرة"، لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن خطر عدوى مجتمعية. وقال المتحدث باسم حكومة بلدية بكين شو هيجيان في إيجاز صحافي إن "وضع المنع والسيطرة لا يزال معقداً، ولا يمكننا تخفيض إجراءاتنا الحمائية على الإطلاق".



دعا نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي الأربعاء إلى وضع الكمامات في شكل إلزامي بعدما سجلت البلاد أعلى عدد يومي من الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ مطلع أبريل.

ولم تفرض السلطات الايرانية حجرا إلزاميا في البلاد لكنها أغلقت المدارس وألغت المناسبات العامة وحظرت التنقل بين محافظات البلاد ال31 في مارس قبل أن ترفع تدريجيا القيود اعتبارا من أبريل.

أعلنت شركة سويس سبورت، المتخصصة في تقديم خدمات المطارات، اعتزامها إلغاء أكثر من 4000 وظيفة أي حوالي نصف قوتها العاملة في المملكة المتحدة.

وقالت الشركة ومقرها سويسرا إنّ إيراداتها انخفضت بنحو 75 بالمئة في جميع أعمالها بحلول مايو الفائت.

قررت السلطات الفرنسية إغلاق مدرستين في باريس كإجراء وقائي بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، رغم عدم تصنيفها على أنها ليس بؤر عدوى.

أعلن منظمون إلغاء ماراثون إلغاء ماراثون نيويورك الشهير والمقرر في 1 نوفمبر 2020 جراء المخاوف المرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19.