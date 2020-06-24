أمريكا تصدر عقوبات على 5 إيرانيين نقلوا شحنات نفط إلى فنزويلا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم إن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت فرض عقوبات على خمسة إيرانيين تولوا قيادة السفن التي سلمت شحنات من النفط إلى فنزويلا.

وبحسب (رويترز) قال بومبيو في حديث للصحفيين إن الولايات المتحدة تواصل دعم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو.

كانت واشنطن ومعظم الحكومات الغربية الأخرى قد اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا شرعيا للبلاد. وتسعى واشنطن للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.