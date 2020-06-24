العراق: صادرات النفط 3.21 مليون برميل يوميا في مايو والإيرادات 2.41 مليار دولار

قال بيان من وزارة النفط العراقية اليوم إن إجمالي صادرات العراق من الخام بلغ 3.21 مليون برميل يوميا في المتوسط في مايو والإيرادات 2.41 مليار دولار.

كان متوسط السعر 13.80 دولار للبرميل في أبريل.

وبحسب (رويترز) كانت إيرادت العراق النفطية، مصدر دخله الرئيسي، انخفضت بالفعل في مارس إلى 2.98 مليار دولار.

يواجه ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار الخام واتفاق لتقليص الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميا.