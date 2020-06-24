"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها المنتظمة في 7 يوليو

أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية اليوم أنها سوف تستأنف رحلاتها المنتظمة اعتبارا من يوم السابع من يوليو المقبل ، بعد فترة توقف دامت عدة أسابيع بسبب أزمة وباء كورونا.

وبحسب "الألمانية" قال مسؤولون، في الشركة للصحفيين اليوم، إن الرحلات سوف تنطلق الى 24 وجهة مبدئيا، وستضيف الناقلة المزيد من الوجهات والرحلات خلال فصل الصيف.

وقال حمد عبيد الله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الشركة "سنضيف باستمرار وجهات ورحلات جديدة إلى شبكة وجهاتنا ونتوقع أن ترتفع اعداد الوجهات إلى 66 محطة خلال فصل الصيف، وهذا يعتمد بالطبع على قدرة الدول على الانفتاح وقبول السفر الدولي ".

وأضاف: "رحلاتنا ستعود للخدمة بطريقة آمنة ومدروسة، لتقليل مخاطر العدوى بفيروس كورونا".

ومن بين الوجهات التي سوف تنطلق لها الرحلات من مقرها بمطار دبي الدولي، أديس أبابا، والإسكندرية، وعمان، وبيروت، وبلجراد، وبوخارست، والخرطوم، وتبليسي، وطهران.