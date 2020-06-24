رئيس جديد لنوكيا لضمان المنافسة في صناعة شبكات الجيل الخامس

أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا اليوم الأربعاء أن الرئيس التنفيذي الجديد بيكا لاندمارك سيبدأ ممارسة مهام منصبه في أغسطس المقبل أي قبل نحو شهر من الموعد المتوقع.
يحل لاندمارك الفنلندي الجنسية محل راجيف سوري في رئاسة الشركة الفنلندية بحسب "الألمانية".
كانت نوكيا قد أعلنت في مارس الماضي اختيار لاندمارك (56) عاما كرئيس تنفيذي لها، في حين يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة فورتام الفنلندية للطاقة. وكان لاندمارك قد شغل عدة مناصب تنفيذية في نوكيا خلال الفترة من 1990 إلى .2000
تركز نوكيا حاليا على تقديم برامج وخدمات البنية التحتية لشبكات الاتصالات فائقة السرعة بعد أن باعت قطاع صناعة الهواتف المحمولة الخاسر إلى شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت في .2014
وتستثمر نوكيا حاليا في تطوير شبكات الجيل الخامس للاتصالات في ظل منافسة قوية من جانب هواوي الصينية وإريكسون السويدية.
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