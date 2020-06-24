روسيا تسجل 7 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد.. أدنى حصيلة يومية منذ شهرين

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء تسجيل 7176 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، أي أدنى حصيلة يومية منذ 30 أبريل.



ونقل موقع "روسيا اليوم" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافجة انتشار فيروس كورونا في روسيا أن إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 606881 حالة، بينها 229546 حالة نشطة.



وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 154 وفاة جديدة جراء كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 8513 حالة وفاة.



وشهدت روسيا خلال اليوم السابق أكبر ارتفاع في حصيلة المتعافين جراء كورونا منذ شهر على الأقل، برصد 12393 حالة شفاء جديدة.



وبشكل عام، تماثل 368822 شخصا للشفاء من الفيروس التاجي في البلاد.

