موديز تخفض التصنيف الائتماني لسلطنة عمان للمرة الثانية في 2020

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان للمرة الثانية هذا العام، وسط ترجيحات بأن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى انخفاض عائداتها النفطية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن بيان للوكالة أنها خفضت التصنيف بدرجة واحدة إلى " بى إيه - 3 " ، أي ثلاث مستويات ضمن جدول تصنيفها للبيئات غير الاستثمارية، كما غيرت نظرتها إلى سلبية.



وكانت موديز وضعت السلطنة في مارس قيد المراجعة لخفض التصنيف الائتماني، وأشارت إلى أن القوة المالية المتدنية للبلاد ستضع على الأرجح ضغطا على مواردها المالية.