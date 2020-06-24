تخصيص خطبة الجمعة عن قرار قصر أداء الحج على مختلف الجنسيات داخل المملكة

خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد موضوع خطبة صلاة الجمعة القادمة عن "إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة حفاظا على صحة الحجاج وسلامتهم".

ويأتي ذلك استمرارا لجهود الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي حيال الأمور الشرعية وبيان أهمية هذا القرار في المحافظة على الشعيرة وتحقيق مقاصد الشريعة في حفظ النفس وفي إطار مواكبة الجهود التي يبذلها ولاة الأمر في العناية بشؤون الحرمين الشريفين وقاصديهما والسعي في توفير كل أسباب أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين.