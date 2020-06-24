لإتهامه بالتلاعب بالسوق .. رئيس "وايركارد" السابق يسدد كفالة بـ 5 ملايين يورو

سدد ماركوس براون الرئيس السابق لشركة "وايركارد" الألمانية لخدمات الدفع كفالة بقيمة 5 ملايين يورو لإخلاء سبيله من الحبس الاحتياطي. وقال متحدث باسم محكمة مدينة ميونخ اليوم ردا على استفسار بهذا الشأن إنه تم تسديد أموال الكفالة أمس ثم أُخلي سبيل براون. وبصرف النظر عن حجم الكفالة سيتعين على براون إخطار الشرطة بتواجده أسبوعيا طوال فترة التحقيقات.

وبحسب " د ب ا" يواجه براون في الوقت الراهن اتهاما بإدخال "بيانات غير صحيحة" في ميزانيات وايركارد والتلاعب بالسوق لكن هناك اتهامات أخرى واردة منها على سبيل المثال الغش التجاري. وكانت وايركارد قد اعترفت يوم الخميس الماضي بوجود ودائع بقيمة 1.9 مليار يورو في حساباتها لا يمكن توثيقها وهو ما اضطرها إلى تأجيل إعلان نتائجها المالية للعام الماضي.

وفي تطور لاحق اعترفت الشركة في ساعة مبكرة من أول أمس بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ 1.9 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان لا وجود لها ولهذا فإن الشركة تقوم بمراجعة التصحيح اللاحق لميزانيات الأعوام السابقة وقالت "لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات محتملة على الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة".