الدراسة في جامعات ألمانيا الخاصة تكلف 16 ألف يورو سنويا

كشفت دراسة لاتحاد المانحين الألماني للعلوم أن تكلفة الفصل الدراسي الواحد في الجامعات الخاصة بألمانيا تتراوح بين 1000 و 8000 يورو. وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها اليوم أن برامج الماجستير المنتقاة قد تزيد رسومها عن ذلك.

ويزداد عدد الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات الخاصة في ألمانيا بحسب بيانات "د ب ا" في يناير الماضي التحق نحو 247 ألف طالب بجامعة غير حكومية في الفصل الدراسي الشتوي 2019 - 2018 ليشكلوا بذلك نسبة نحو 8.6 في المائة من إجمالي طلاب الجامعات البالغ عددهم 2.87 مليون طالب.

وبحسب بيانات الاتحاد ارتفع عدد الجامعات الخاصة في ألمانيا منذ 2010 من 90 إلى 106 جامعات كما زاد عدد الطلاب الملتحقين بهذه الجامعات لأكثر من الضعف.

ووفقا للدراسة فإن نحو 70 في المائة من طلاب هذه الجامعات يدرسون موادا في مجالات الاقتصاد والقانون العلوم الاجتماعية. وأشارت الدراسة إلى أن هذه النسبة لم تتغير تقريبا منذ 2010.