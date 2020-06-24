هيرميس وصندوق مصر يعتزمان الاستحواذ على 76 % من بنك الاستثمار العربي

قالت المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية اليوم إنها تعتزم الاستحواذ مع صندوق مصر السيادي على حصة لا تقل عن 76 في المائة من رأسمال بنك الاستثمار العربي معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بحسب "رويترز".

وأضافت هيرميس في بيان أنها حصلت مع الصندوق على موافقة البنك المركزي "لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي". وذكرت أنه من المحتمل أن تقوم مع الصندوق بشراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي للبنك وهو بنك الاستثمار القومي.

وقالت هيرميس إنه في حالة إتمام الصفقة فإنها ستصبح مالكة لنسبة لا تقل عن 51 في المائة من بنك الاستثمار العربي فيما سيملك صندوق مصر السيادي نسبة لا تقل عن 25 في المائة بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.

وأضافت أن اتمام الاستحواذ يعتمد على عدة عوامل منها "الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة بشكل مرض للمشترين والاتفاق بين الأطراف المختلفة على العقود المتعلقة بالعملية والحصول على الموافقات النهائية من البنك المركزي المصري".