ارتفاع طفيف للأسهم السعودية مع غلبة التعاملات قصيرة الأجل للمستثمرين .. والسيولة عند 4.2 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع، بعد أسوأ جلسة منذ شهر لتغلق عند 7265 نقطة بمكاسب طفيفة بلغت أربع نقاط، بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين ليغلق عند 1008 نقاط، ما يظهر مساهمة أكبر من الشركات المتوسطة والصغيرة في ارتفاع المؤشر العام. وجاء ارتفاع السوق بعد ملامسة متوسط 20 يوما، ما يظهر نشاط المستثمرين للأجل القصير وآمالهم في تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك رغم ارتفاع مكررات الربحية وحالة عدم اليقين حول ربحية الشركات على الأجل المتوسط في ظل تداعيات كورونا.

وكان الأداء الإيجابي ضعيفا ودون المقاومة 7330 نقطة، واستعداد السوق لدخول موجة صاعدة بظهور قوة شرائية يعيد المؤشر فوق مستويات المقاومة والخروج من المسار الجانبي الذي امتد لنحو ثلاثة أسابيع تقريبا. فنيا، ستواجه السوق دعما عند مستويات متوسط 20 يوما عند 7215 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 7260 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 7218 نقطة فاقدا 0.57 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7276 نقطة رابحا 0.23 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7265 نقطة. وتراجعت السيولة 18 في المائة بنحو 952 مليون ريال لتصل إلى 4.2 مليار ريال، بمعدل 19 ألف ريال للصفقة. كما انخفضت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 48 مليون سهم لتصل إلى 217 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 18 في المائة لنحو 49 ألف صفقة لتصل إلى 220 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.5 في المائة، يليه "الأدوية" 0.5 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" 0.4 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.8 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" 1.6 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 1.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 666 مليون ريال، يليه "المصارف" 13 في المائة بقيمة 535 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 12 في المائة.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "شاكر" بالنسبة القصوى ليغلق عند 10.78 ريال، يليه "الوطنية للتعليم" 9.9 في المائة ليغلق عند 40.95 ريال، وحل ثالثا "وفرة" 9.1 في المائة ليغلق عند 41.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسيج" بنحو 7.9 في المائة ليغلق عند 22.10 ريال، يليه "ساب للتكافل" 7.6 في المائة ليغلق عند 21.50 ريال، وحل ثالثا "المملكة" 3.8 في المائة ليغلق عند 6.78 ريال.

وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 230 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 209 ملايين ريال، وحل ثالثا "سيرا" بقيمة 160 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية

