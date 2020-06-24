«نمو» تهبط للجلسة الرابعة .. وقيمة التداول عند 11 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الرابعة لتغلق عند 7840 نقطة فاقده 187 نقطة بنحو 2.3 في المائة. وانخفضت قيمة التداول 11 في المائة إلى 11 مليون ريال، كما تراجعت الأسهم المتداولة 23 في المائة إلى 156 ألف سهم، أما الصفقات فارتفعت 15 في المائة إلى 958 صفقة. وارتفع سهم "التطويرية الغذائية" وحيدا بنحو 0.34 في المائة ليغلق عند 59 ريالا، مقابل تراجع البقية.

وتصدر المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 7 في المائة ليغلق عند 199 ريالا، يليه "سمو" 0.44 في المائة ليغلق عند 45.70 ريال، وحل ثالثا "العمران" 0.25 في المائة ليغلق عند 80.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 5.5 مليون ريال، يليه "سمو" بقيمة 2.4 مليون ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 1.5 مليون ريال.