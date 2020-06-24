«هالشتات» .. قرية نمساوية تتخلص من سياحة مفرطة قوامها مليون زائر سنويا

أصبحت القرية النمسوية النموذجية خالية من الأغراب. "الفرنسية"



قبل أشهر قليلة، كان سكان هالشتات يبحثون عن طريقة لوقف تدفق ملايين السياح إلى بلدتهم الخلابة، لكن اليوم تحققت أمنيتهم، فمع توقف الرحلات الجوية حول العالم، أصبحت هذه القرية النمساوية النموذجية خالية من الأغراب.

قبل تفشي فيروس كورونا، كان الهم الرئيس للسكان المحليين هو أن تتحول هالشتات إلى متنزه في الهواء الطلق، وتستحل رمزا آخر لظاهرة "السياحة المفرطة"، بحسب "الفرنسية".

ومع مجيء مليون زائر سنويا إليها فيما عدد سكانها 750 فقط، كانت هذه القرية الصغيرة تنافس مدنا مثل البندقية وبرشلونة في عدد السياح لكل فرد.

وقال ألكسندر شوتز رئيس البلدية "ثمة أكثر من 600 ألف صورة لهالشتات على إنستجرام"!

وقد تضاعف عدد الحافلات السياحية الآتية إلى هالشتات في غضون خمسة أعوام ليصل إلى 21254 في عام 2019.

وكان كثير من مجموعات السياح الكبرى يأتي من الصين وتايوان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ومن أوجه الجذب الرئيسة تشابه هالشتات الواضح مع القرية التي صورت فيها سلسلة أفلام "فروزن" مع بيوتها الخشبية المنحدرة المغطاة بالثلوج.

كذلك ساعد الكشف عن نسخة طبق الأصل من هالشتات في عام 2012 في مقاطعة جوانجدونج في جنوب الصين، إضافة إلى احتلالها موقعا بارزا في مسلسل تلفزيوني كوري، على شهرتها.

وفيما أسهم الفيروس في عودة السكينة والهدوء إلى القرية، عاد إلى الواجهة النقاش بشأن طريقة تجعل السياحة أكثر استدامة.

ووفقا لشوتز، ثمة انقسام متزايد بين الكاسبين والخاسرين المحليين من ازدهار السياحة. وقالت سيلفيا سكريليك المقيمة في المنطقة "إذا كنت لا تستطيع السير في الشارع بسبب الازدحام، وإذا كان الناس يتناولون وجباتهم فيما يحدق بهم أشخاص ينتظرون شغور المكان، فإن ذلك يصبح مزعجا".

ورغم أنها تملك متجرا للأواني الخزفية وتعتمد على العائدات السياحية، فإنها تشعر بأن أعداد السياح خرجت عن السيطرة.

وتوافقها الرأي فيرينا لوبيسر التي تعيش أيضا من قطاع السياحة من خلال إدارتها فندقا، قائلة "كان الناس مثل النحل على وعاء عسل".

وهي تأمل أن "تفتح هذه الأزمة أعين الناس" على حقيقة أن هالشتات أصبحت ضحية نجاحها.

وتشهد أيضا لوحات مختلفة منصوبة حول القرية على الضغوط التي سببتها السياحة المفرطة.

وكتب على إحداها "الطائرات المسيرة ممنوعة"، بينما تحض لافتة أخرى الزوار على تذكر أن "هالشتات ليست متحفا".

فيما كانت النمسا تخفف من تدابير الإغلاق التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في أيار (مايو)، أدخلت هالشتات نظاما جديدا للحد من أعداد الحافلات السياحية، إلا أن الحافلات اختفت على أي حال.

وبدأ العمل بهذا النظام بعد سريان شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي أقلقت السكان المحليين. فيبدو أن "ديزني" تريد استخدام هالشتات لتصوير فيلم آخر.

وبينما كانت مواقف السيارات تمتلئ خلال عطلات نهاية الأسبوع منذ أن خففت البلاد إجراءات العزل، فإن الزوار الحاليين هم في معظم الأحيان نمساويون أو أشخاص من الدول المجاورة.

وقالت واحدة من أبناء البلدة "حال هالشتات الآن تذكرنا بالحال التي كانت عليها في السابق، ونود أن تبقى على هذا النحو".

وعدّ شوتز - الذي أشار إلى أن القرية يمكن أن تستبدل الكمية بـ"النوعية" عندما يتعلق الأمر بالسياحة - أن فترة الراحة التي أحدثها الفيروس "يجب أن تكون فرصة لإعادة الأمور إلى نصابها".

وتابع "لكن الأمر لن يكون سهلا، علينا أن نبدأ من الصفر". ساعدت شهرة هالشتات على نجاتها من النزوح الذي يعانيه عديد من المجتمعات الريفية الأخرى، كما أسهمت في توفير وظائف وإيرادات محلية، فإيرادات السياحة توفر دعما للجمعيات الشبابية ولتقديم وجبات الطعام للمسنين.

ورغم كل ذلك، فإن فريدريش إيدام عضو البلدية والناشط في مجال الحفاظ على البيئة غير مقتنع بفوائد السياحة المفرطة، ويرى أن الحل سيكون بفرض رسوم دخول إلى القرية.

وأضاف "لن نتمكن من تسميته على هذا النحو، لأننا بذلك سنتحول إلى متحف، كما لو أننا للبيع".

