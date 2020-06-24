للمرة الخامسة في شهر.. المؤشر ناسداك يسجل مستوى قياسيا ويحلق فوق 10 آلاف نقطة

صعدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء بدعم من بيانات اقتصادية متفائلة واحتمال المزيد من إجراءات التحفيز وهو ما عزز الآمال في تعاف سريع.

وقادت قفزة في أسهم التكنولوجيا المؤشر ناسداك ليسجل مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا جديدا، هو الخامس هذا الشهر، وذلك بحسب رويترز.

وأظهرت بيانات أن وتيرة الانكماش في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الولايات المتحدة تباطأت في يونيو حزيران مع إعادة فتح الشركات بعد إغلاقات بدأت في منتصف مارس آذار.

وأشارت بيانات أيضا إلى أن مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا قفزت 16.6 بالمئة في مايو أيار متجاوزة بفارق كبير تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.9 بالمئة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 130.89 نقطة، أو 0.5 بالمئة، إلى 26155.76 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 13.45 نقطة، أو 0.43 بالمئة، ليغلق عند 3131.26 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 74.89 نقطة، أو 0.74 بالمئة، إلى 10131.37 نقطة.

