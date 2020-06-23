بعد تراجع حاد.. مبيعات المساكن الجديدة ترتفع في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر16% عن الشهر السابق إلى ما يعادل 676 ألف مسكن سنويا مقابل ما يعادل 580 ألف مسكن سنويا خلال نيسان/أبريل الماضي، وفقا للبيانات المعدلة، وذلك بحسب الألمانية.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 2.7 في المئة إلى ما يعادل 640 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 623 ألف مسكن في الشهر السابق وفقا للتقديرات الأولية.

وتشير البيانات النهائية للمبيعات في نيسان/أبريل الماضي إلى تراجع المبيعات بنسبة 2ر5 في المئة مقارنة بالشهر السابق في حين كانت البيانات الأولية قد أشارت إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 6ر0 في المئة.

وأشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في الشمال الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 5ر45 في المئة إلى ما يعادل 32 ألف مسكن سنويا، وارتفاع المبيعات في الغرب بنسبة 29 في المئة إلى ما يعادل 169 ألف مسكن سنويا وفي الجنوب بنسبة 2ر15 في المئة إلى ما يعادل 402 ألف مسكن سنويا.

في الوقت نفسه تراجعت مبيعات المساكن الجديدة في الغرب الأوسط الأمريكي بنسبة 4ر6 في المئة إلى ما يعادل 73 ألف مسكن سنويا خلال أيار/مايو الماضي.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال أيار/مايو الماضي كان 9ر317 ألف دولار للمسكن، بارتفاع نسبته 9ر4 في المئة عن الشهر السابق حيث كان 303 آلاف دولار وبارتفاع نسبته 7ر1 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 7ر312 ألف دولار.

وذكرت وزارة التجارة أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية أيار/مايو الماضي إلى 318 ألف مسكن، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6ر5 شهر وفقا لمعدلات البيع الحالية.

