الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين أقل من المتوسط

باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء سندات مدتها عامين بقيمة 46 مليار دولار، حيث جاء الطلب أقل من المتوسط، وذلك في مستهل أسبوع بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات العامين 193ر0 في المئة من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2,46 مرة، وذلك بحسب الألمانية.

كانت وزارة الخزانة قد باعت الشهر الماضي سندات مدتها عامين بقيمة 44 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 178ر0 في المئة ومعدل التغطية 68ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العامين 61ر2 مرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا الأرباح نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 47 مليار دولار ثم تعلن يوم الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 41 مليار دولار.

