126 مليار دولار خسائر أكبر 3 مراكز لسلاسل التوريد العالمية

قال مركز التجارة الدولية، إن خسائر فيروس كورونا "كوفيد - 19" في صادرات التصنيع في مراكز سلسلة التوريد العالمية الثلاثة - الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - ستبلغ 126 مليار دولار في 2020، مبينة أن الوباء أثر بشدة في العمليات التجارية لما يقرب من 55 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم.

ويكشف المركز في تقرير "توقعات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2020" مدى عمق تأثر هذه الشركات وسلاسل التوريد العالمية بوباء "كوفيد - 19"، وكيف حول الوباء التجارة العالمية والشركات التي تحركه في حالة من الاضطراب، وطبيعة التحديات التي ستواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل التوريد العالمية مستقبلا. وما هي إجراءات بناء مرونة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبقى قابلة للنمو المستقبلي.

ويقدم التقرير (154 صفحة) دليلا للشركات وواضعي السياسات وهيئات دعم الأعمال التجارية بشأن كيفية نشر استراتيجيات التعافي بعد الجائحة، ومساعدة النظم البيئية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة والتهيؤ للأوضاع الطبيعية الجديدة، مع التأكيد على الحاجة إلى تجارة وقيادة مرنة ومستدامة وشاملة.

وفي حين شهدت معظم الدول شكلا من أشكال الحجر، فإن النتائج التي توصل إليها التقرير تبرز أن إجراءات الحجر في الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي التي كان لها أكبر الأثر في التجارة. وتمثل هذه الاقتصادات الثلاثة مجتمعة 63 في المائة من واردات سلسلة التوريد العالمية و64 في المائة من صادرات سلسلة التوريد. ويقدر مركز التجارة الدولية أن التعطيل العالمي لهذه المراكز الصناعية سيبلغ 126 مليار دولار في 2020.

هذا التعطيل له أيضا أثر سلبي في الدول النامية. وتتوقع الدراسة أن يخسر المصدرون الأفارقة أكثر من 2.4 مليار دولار من صادرات سلسلة التوريد الصناعية العالمية نتيجة لإغلاق المصانع في الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويعزى الجزء الأكبر من الخسارة - أكثر من 70 في المائة - إلى الانقطاع المؤقت لروابط سلسلة التوريد مع الاتحاد الأوروبي.

استنادا إلى البيانات التي جمعها التقرير في الأشهر الأولى من العام، فإن أكثر من 55 في المائة من جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تأثرت بشدة بهذا الوباء. وقال ثلثا هذه الشركات إن الأزمة أثرت بقوة في عملياتها التجارية، مقارنة بـ40 في المائة من الشركات الكبرى. وقال خمس المشاريع الصغيرة والمتوسطة إنها معرضة لخطر الإغلاق بشكل دائم في غضون ثلاثة أشهر.

والشركات في قطاع الخدمات هي أكثر الشركات تضررا بالوباء، ولا سيما تلك التي تقدم خدمات الإقامة والغذاء. وقال 76 في المائة -كاملة - من الشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات إن الإغلاق الكامل أو الجزئي قد أثر بقوة في عملياتها التجارية.

في الوقت نفسه، يخلص التقرير إلى أن حظر التصدير وغيره من القيود يغطي 73 في المائة من التجارة العالمية في المنتجات ذات الصلة بوباء "كوفيد - 19"، وتطبق 93 دولة تدابير تصدير مؤقتة تتعلق بالفيروس بما في ذلك حظر التصدير أو فرض قيود على المنتجات الطبية وكذلك الأغذية. تختلف القيود على التصدير حسب المنطقة. فعلى سبيل المثال، تفرض قيود على تصدير المعدات الطبية ذات الصلة بـ"كوفيد - 19" من قبل عدد قليل من الدول الإفريقية التي لا تصنع هذه المنتجات بنفسها.

على النقيض من ذلك، 105 دول تطبق تدابير مؤقتة على واردات السلع ذات الصلة بـ"كوفيد - 19". وتهدف جميع هذه التدابير تقريبا إلى تيسير الحصول على الإمدادات الطبية الأساسية أو الأغذية، وقد ألغت ثلاثة أرباع الدول المتقدمة أو خفضت التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الطبية منذ بداية الأزمة. ولم تتخذ إجراءات مماثلة سوى 46 في المائة من الدول النامية و18 في المائة من أقل الدول نموا.

يقدم التقرير اقتراحات للشركات وهيئات دعم الأعمال وصناع السياسات حول كيفية التكيف مع "وضع طبيعي جديد" في الفترة المقبلة. في هذا المجال، يبرز التقرير أربعة موضوعات ذات أولوية، هي: تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل، وتكثيف الجهود لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانتقال الرقمي، وجعل سلاسل التوريد أكثر انفتاحا وشمولا، وضمان أن تصبح الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم أكثر استدامة وصديقة للبيئة والمناخ.

وتقترح التوقعات المتعلقة بالقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تنظر الشركات الكبيرة في ضخ مزيد من رأس المال الاجتماعي في سلاسل التوريد العالمية في عالم ما بعد الجائحة. ويقترح التقرير تحديدا أن تعيد الشركات الكبيرة تصميم سياساتها بالتعاون وتقاسم التكاليف مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لضمان توزيع أكثر مساواة للمخاطر والتكاليف في فترات الأزمات. يقول التقرير إن هذا من شأنه أن يضمن قدرا أكبر من الثقة المتبادلة وسيمكن أيضا الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء من الصمود في وجه الأزمات في المستقبل والاستجابة لها.

يدعو التقرير أيضا إلى مزيد من التعاون على الصعيدين الوطني والدولي للتكيف مع المعايير والأنظمة الجديدة التي ستنشأ نتيجة للوباء. تشمل هذه متطلبات جديدة للسوق مثل المعايير المتعلقة بالجودة، وسلامة الأغذية، والصحة، ومتطلبات السلامة، وأيضا المعايير واللوائح التي تغطي الأمن والمرونة وإدارة المخاطر.

يتضمن التقرير دراسة ثماني حالات أجراها مركز التجارة الدولية مع شركات وهيئات دعم الأعمال وحكومات تتعلق بردود أفعالها على وباء "كوفيد – 19" وما فعلته لتقليل تأثيره. الدول التي تظهر في الدراسات المنفردة هي: أوغندا وبوتان والصين وجامبيا وغينيا وميانمار.

ومركز التجارة الدولية - مقره جنيف - هو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. يساعد المركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.