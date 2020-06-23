313.3 مليار ريال قيمة محفظة "صندوق الاستثمارات" في الأسهم السعودية .. 3.77 % من السوق

بلغت القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم السعودية 313.33 مليار ريال، حسب إغلاق 22 يونيو الجاري.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تشكل قيمة محفظة الصندوق نحو 3.77 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية إجمالا، البالغة 8.3 تريليون ريال في اليوم ذاته.

ويشمل التقرير الملكيات التى تبلغ 5 في المائة فأكثر في الشركات المدرجة، وذلك عقب بيع الصندوق حصته البالغة 70 في المائة في شركة سابك بـ259.1 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، لتوفير سيولة تساعده في تحقيق استراتيجيته الهادفه لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي.

ويملك الصندوق 5 في المائة فأكثر في 20 شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلية، أربع شركات منها بحصص تتجاوز 50 في المائة وهي "السعودية للكهرباء" بـ74.3 في المائة، و"الاتصالات السعودية" 70 في المائة، وشركة معادن بحصة تبلغ 67.18 في المائة، والعقارية السعودية بـ64.57 في المائة.

ومن حيث القيمة السوقية، تستحوذ أربع شركات على 85.5 في المائة من محفظة الصندوق بنحو 268 مليار ريال وهي شركة الاتصالات السعودية بـ138.2 مليار ريال تمثل 44.1 في المائة من قيمة محفظة الصندوق، ثم البنك الأهلي التجاري بقيمة 49.69 مليار ريال (15.9 في المائة من المحفظة).

ثالثا الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 49.66 مليار ريال (15.8 في المائة من المحفظة)، وشركة معادن بـ30.3 مليار ريال تمثل 9.7 في المائة من القيمة السوقية لمحفظة الصندوق في السوق المحلية.



ترتيب الشركات حسب نسبة الملكية

وتصدرت الشركات من حيث نسب ملكية الصندوق، شركة السعودية للكهرباء بـ74.3 في المائة، قيمتها السوقية 49.7 مليار ريال، تشكل 15.8 في المائة من محفظة الصندوق، وشركة الاتصالات السعودية بحصة 70 في المائة، قيمتها السوقية 138.2 مليار ريال، تشكل 44.1 في المائة من محفظة الصندوق.

ثالثا شركة معادن بملكية نسبتها 67.18 في المائة، قيمتها السوقية 30.3 مليار ريال، تشكل 9.7 في المائة من محفظة الصندوق، وشركة العقارية السعودية بحصة 64.57 في المائة، قيمتها السوقية 1.9 مليار ريال، تشكل 0.6 في المائة من محفظة الصندوق.

البنك الأهلي جاء خامسا بحصة للصندوق تبلغ 44.29 في المائة، قيمتها السوقية 49.7 مليار ريال، تشكل 15.9 في المائة من محفظة الصندوق، وشركة الأسماك بملكية 39.9 في المائة، قيمتها السوقية 364.4 مليون ريال، تشكل 0.1 في المائة من محفظة الصندوق.

ويملك الصندوق 37.43 في المائة في شركة أسمنت الجنوبية، قيمتها السوقية 2.9 مليار ريال، تشكل 0.9 في المائة من محفظة الصندوق، ثم 23.35 في المائة في شركة أسمنت القصيم، قيمتها السوقية 1.2 مليار ريال، تشكل 0.4 في المائة من محفظة الصندوق.

كما يملك 22.91 في المائة في مجموعة سامبا المالية، قيمتها السوقية 10.7 مليار ريال، تشكل 3.4 في المائة من محفظة الصندوق، و22.55 في المائة في شركة البحري، قيمتها السوقية 3.2 مليار ريال، تشكل 1 في المائة من محفظة الصندوق.

ولدى الصندوق حصة نسبتها 21.75 في المائة في بنك الرياض، قيمتها السوقية 11.1 مليار ريال، تشكل 3.6 في المائة من محفظة الصندوق، و20 في المائة في شركة نادك، قيمتها السوقية 595.6 مليون ريال، تشكل 0.2 في المائة من محفظة الصندوق.

تليها شركة دور للضيافة بحصة 16.62 في المائة، قيمتها السوقية نحو 407 ملايين ريال، تشكل 0.1 في المائة من محفظة الصندوق، و16.32 في المائة في شركة المراعي، قيمتها السوقية نحو تسعة مليارات ريال، تشكل 2.9 في المائة من محفظة الصندوق.

ويملك الصندوق 15.72 في المائة في شركة سابتكو، قيمتها السوقية 277.5 مليون ريال، تشكل 0.1 في المائة من محفظة الصندوق، و10.91 في المائة في شركة الغاز والتصنيع، قيمتها السوقية 229.5 ريال، تشكل 0.1 في المائة من محفظة الصندوق.

ولدى الصندوق حصة 10 في المائة في كل من مصرف الإنماء و"أسمنت ينبع" و"أسمنت الشرقية" بقيمة 2.95 مليار ريال و421.3 مليون ريال و243 مليون ريال على التوالي.

فيما تأتي "الخرف السعودية" أقل حصة بين الشركات، التي يملك الصندوق حصصا فيها بـ5.4 في المائة، وقيمتها نحو 107 ملايين ريال، تمثل 0.03 في المائة من القيمة السوقية لمحفظة الصندوق في سوق الأسهم السعودية، وفق إغلاق 22 يونيو الجاري.

وحدة التقارير الاقتصادية