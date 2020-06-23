عمان تعيد فتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة غدا

قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم إن السلطنة ستعيد فتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة التجارية والصناعية يوم الأربعاء.

وبحسب (رويترز) من بين المتاجر التي يشملها القرار المكاتب العقارية والوكالات السياحية وأعمال الصيانة والتنظيف الجاف. وقالت الوكالة إنه يتعين على المتعاملين الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن مترين.