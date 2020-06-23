جنوب إفريقيا: معدل البطالة في الربع الأول بلغ 30.1 %

أعلن مكتب الإحصاء القومي اليوم أن معدل البطالة في الربع الأول من عام 2020 بلغ 30,1 بالمئة من اليد العاملة في جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد في إفريقيا.

وبحسب "الفرنسية" ذكر المكتب في بيان أن عدد العاطلين من العمل زاد بنسبة 1 بالمئة بين يناير ومارس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ليشمل 7,1 ملايين شخص.

ولا تزال الدولة الصناعية الاكبر في القارة غارقة منذ ما يزيد على عقد في تباطؤ النمو وتدهور المالية العامة والبطالة الجماعية.

وعاد اقتصادها إلى الركود في الربع الأخير من العام الماضي.

وخلال العام 2019، لم يرتفع ناتجها المحلي الإجمالي سوى بنسبة 0,2 بالمئة، وهي أقل زيادة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وذكرت أحدث توقعات المؤسسات المالية الدولية والبنك المركزي في جنوب إفريقيا أن وباء كوفيد-19 سيؤدي إلى انخفاض نمو البلاد بنسبة 6 بالمئة في عام 2020.

ووعد الرئيس سيريل رامافوزا بوضع خطة لدعم الاقتصاد وللأكثر فقرا تبلغ قيمتها أكثر من 24 مليار يورو، وقام بتخفيف تدابير العزل الصارمة والتي فرضت نهاية مارس للحد من انتشار الوباء.

وقال "إننا نمر بأوقات عصيبة" مضيفا "لن تكون أمامنا حلول سهلة ويجب أن نكون واقعيين بشأن آفاقنا المستقبلية".

وأعلنت العديد من المؤسسات، بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة، مؤخراً تسريح موظفين.

ومنذ بداية الأزمة الصحية، قامت وكالات التصنيف الثلاث فيتش وموديز وستاندرد آند بورز بخفض التصنيف المالي لجنوب أفريقيا.

وسجلت جنوب إفريقيا أكثر من 100 ألف إصابة ونحو 2000 وفاة بفيروس كورونا المستجد.