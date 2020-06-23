الحج للأشخاص دون 65 عاما .. ورفض أي استثناءات لمشاركة حجاج من الخارج

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، إن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاماً ولا يعانون من أي أمراض مزمنة.

وأوضح الربيعة في مؤتمر صحافي مشترك اليوم، مع الدكتور محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة ، أن قرار الحج من الداخل هذا العام جاء للحفاظ على سلامة المسلمين.

وأكد وزير الصحة أن الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل الفريضة، وبعد الحج سيلتزمون بحجر صحي منزلي لمدة 14 يوما.

وأكد عن وضع "خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام، منوها أن العاملين بالحج سيخضعون أيضا لفحوص كورونا، وستجري متابعتهم خلال المناسك.

وكشف عن تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ في الحج".

ومن جانبه، قال الدكتور محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة،: "أن أعداد الحجاج ستكون محدودة جدا، ولدينا خطط تنفيذية استثنائية لحج هذا العام".

وأكد أن "فريضة الحج ستكون آمنة وصحية وتحافظ على السلامة".

وشدد أنه لن يكون أي احتمال لمشاركة حجاج من الخارج حتى لو أجروا فحوص كورونا، مؤكدا على رفض أي استثناءات.

وحول معايير اختيار الحجاج، قال:": "سننسق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم". وأشار أن الوزارة ستسمح للإعلامين بتغطية الحج وفق التنسيق مع وزارة الإعلام.

