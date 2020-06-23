أسهم اليابان تتعافى بعد تصريح ترمب بشأن الاتفاق التجاري مع الصين

انتعشت الأسهم اليابانية وأغلقت على ارتفاع اليوم بعد تقلب قصير الأمد في السوق عقب تصريحات مثيرة للارتباك من البيت الأبيض بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقا لـ"رويترز"، أغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.5 في المائة إلى 22549 نقطة.

وفي البداية، اقتفت السوق أثر مكاسب المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت مع دفعة من أسهم التكنولوجيا في ظل تركيز المستثمرين على احتمال طرح الحكومة المزيد من إجراءات التحفيز.

وفي وقت سابق من الجلسة، انخفضت سوق طوكيو بعدما قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إن الاتفاق التجاري مع الصين "انتهي"، وعزا ذلك جزئيا لعدم تحذير بكين من تفشي فيروس كورونا في وقت مبكر.

لكن مخاوف المستثمرين هدأت سريعا بعدما أوضح نافارو أن تصريحاته اقتطعت من سياقها.

وبعد وقت قصير أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر أن الاتفاق التجاري مع الصين "ما زال قائما".

وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 في المائة إلى 1587.14 نقطة وارتفع نحو 75 في المائة من مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

وقاد ارتفاعات مؤشرات القطاعات الفرعية منتجو مكونات السيارات بمكاسب 1.36 في المائة بعد أن أوردت وسائل إعلام محلية أمس أن الحكومة الصينية ستضم السيارات الهجينة ضمن فئة جديدة للسيارات الصديقة للبيئة.

وارتفع سهم شركة دنسو لإنتاج الأجزاء الكهربائية والإلكترونية للسيارات 4.16 في المائة.