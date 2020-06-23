المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة : قرار السعودية حول الحج حماية للأنفس من "كورونا"

أكد الدكتور علي النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة دعم المجلس لقرار وزارة الحج والعمرة في السعودية القاضي بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وأشار إلى أهمية قرار السعودية في هذا الوقت الراهن والدقيق بغية الحفاظ على النفس البشرية تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية وقيام مصالح الدين والدنيا وعدم اختلال نظام الحياة وبالتالي إقامة هذه الشعيرة امتثالا للإجراءات الاحترازية والتوجيهات والإرشادات الرسمية وكذلك متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي لحماية النفس من جائحة كورونا التي أصابت أكثر من 180 دولة حول العالم.

وأوضح رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة أن السعودية تؤكد دائمًا حرصها على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، وكذلك تأمين عودتهم بسلامة إلى بلدانهم سائلاً الله تعالى أن يزيل هذا البلاء والغمة عن العالم أجمع، ويشفي جميع المرضى.