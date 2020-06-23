أسهم أوروبا ترتفع مع ترقب المستثمرون بيانات أنشطة الشركات لقياس وتيرة التعافي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بفضل حالة من الارتياح إزاء اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين بينما يترقب المستثمرون أحدث مجموعة من بيانات أنشطة الشركات لقياس وتيرة التعافي من أزمة فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع الصناعية والخدمات.

واتسمت التداولات أثناء الليل بالتقلب إذ قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض إن الاتفاق التجاري مع الصين "انتهي"، لكنه تراجع عن تلك التصريحات لاحقا، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة أن الاتفاق التجاري مصون بالكامل.

ومن المتوقع أن تُظهر قراءات أولية من مؤسسة ماركت لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو لشهر يونيو، المقرر صدورها بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، المزيد من التحسن على الأرجح في أنشطة الشركات من مستويات متدنية قياسية في أبريل مع تخفيف العديد من الدول لقيود فيروس كورونا.

وربح سهم باير إيه.جي 1.6 في المائة بعد أن منعت محكمة استئناف اتحادية كاليفورنيا من مطالبة الشركة بوضع تحذير من السرطان على مبيد رواند آب للأعشاب الضارة الذي تنتجه.

وقفز سهم كلوكنر لتجارة المعادن الألمانية 15.2 في المائة بعد أن أعلنت عن توقعات إيجابية للأرباح للربع الثاني.