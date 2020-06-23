بأكثر من 20 مليار دولار .. "أدنوك" الإماراتية توقع اتفاق بنية تحتية لخطوط أنابيب

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم إنها وقعت اتفاقا مع كونسورتيوم من المستثمرين في البنية التحتية سيستثمر في أصول خطوط أنابيب غاز تابعة لأدنوك بقيمة 20.7 مليار دولار بحسب "رويترز".

وقالت أدنوك إن الاتفاق الذي أُبرم مع جلوبال انفراستراكشر بارتنرز وبروكفيلد لإدارة الأصول وصندوق الثروة السيادي السنغافوري جي.آي.سي وصندوق معاشات التقاعد لمعلمي أونتاريو وإن.إتش للاستثمار والأوراق المالية وسنام الإيطالية سيدر استثمار أجنبي مباشر بقيمة 10.1 مليار دولار.

وأضافت الشركة أن المستثمرين سيستحوذون على حصة 49 في المائة في أصول أدنوك لأنابيب الغاز وهي شركة تابعة لأدنوك تأسست حديثا مع حقوق تأجير 38 خط أنابيب بطول إجمالي 982.3 كيلومتر مع احتفاظ أدنوك بحصة الأغلبية المتبقية البالغة 51 في المائة.