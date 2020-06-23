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أحداث في صور

رجلان يرتديان ملابس واقية يقومان بعمليات تطهير مكثفة في مدينة سيليجوري الهندية

«الفرنسية »

رجلان يرتديان ملابس واقية، يقومان بعمليات تطهير مكثفة في سوق مغلقة في مدينة سيليجوري الهندية، للوقاية من انتشار كورونا.

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