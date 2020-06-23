«منظمة التجارة» تستعيد ذكرى وباء 1918: الانتعاش الاقتصادي يحتاج إلى عمل جماعي ومرونة جمركية

القواعد الحالية لمنظمة التجارة لا تنظم صراحة ممارسات شهدتها البلدان في الأشهر الأخيرة في التصدي للوباء.



قال آلان وولف نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إن النظام التجاري متعدد الأطراف سيستمر في مواجهة تحديات تقليص الضرر الذي يلحق بالتجارة والاقتصاد العالمي نتيجة لوباء كوفيد - 19.

وأوضح المسؤول التجاري في حلقة نقاش نظمتها السعودية بين المنظمة ومجموعة العشرين عبر الإنترنت كشفت المنظمة عن تفاصيلها أمس، حول "توصيات السياسات التجارية لعالم ما بعد فيروس كورونا"، أن ضرورتين تتعلقان بالنظام تستحقان الاهتمام: "تعزيز القواعد التجارية الأقل إلزاما والعمل الجماعي عند الحاجة".

وعقب توجيهه الشكر للسعودية لتنظيمها الورشة بصفتها رئيسة مجموعة العشرين بهدف جمع توصيات للسياسات التجارية العامة التي ينبغي تبنيها لعالم ما بعد كوفيد - 19 ودعوتها منظمة التجارة إلى المشاركة، عدد، وولف، عددا من الوظائف الرئيسة التي أدتها منظمة التجارة خلال هذا الوباء.

وتمثلت هذه الوظائف في جمع المنظمة إشعارات عن التدابير التجارية ذات الصلة بالوباء من فرادى الأعضاء وأتاحتها لجميع الأعضاء والجمهور، وإصدارها توقعاتها التجارية في تقدير عمق تراجع التجارة وتوقيت الانتعاش.

وأشار إلى أن هذين النشاطين قد أتاحا للأعضاء اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات على أساس معلومات مهمة. علاوة على ذلك، وفرت المنظمة منتدى للأعضاء لتبادل المقترحات والنظر في الاستجابات الجماعية المحتملة للوباء.

وقال إنه لحسن الحظ، فإن عدد تدابير تحرير التجارة التي أدخلها فرادى الأعضاء، سواء من ناحية إلغاء التعريفات الجمركية أو تيسير الدخول إلى الإمدادات الحيوية، قد فاق عدد القيود المفروضة على الصادرات. كما تم بالفعل التراجع عن القيود المفروضة على تصدير الأغذية وإنهائها.

ونبه المسؤول التجاري الدولي أن ذلك لا يعني أن النظام التجاري متعدد الأطراف لا يستطيع أن يفعل أكثر للحد من الأضرار التي تلحق بالتجارة والاقتصاد العالمي في المستقبل.

لكنه قال إنه من المرجح أن تظل هناك تحديات طوال فترة الوباء، مشيرا إلى أنه في عام 1918، أودى وباء الإنفلونزا بحياة 50 مليون شخص، وجاء في ثلاث موجات، كانت أسوأها الثانية. "يمكن للمرء أن يتوقع إمكانية مواجهة تحد قادم بسبب محدودية توافر اللقاحات، لكن بمجرد تطويرها، سيتم تقاسم الإمدادات بالإنصاف والمساواة".

وعن أفضل طريقة يمكن بها للنظام التجاري أن يساعد على تحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب، قال إن ما يستحق الاهتمام هو الحتميتان التاليتان: "حيثما تكون القواعد الحالية أقل إلزاما، ينبغي تعزيزها"، و"حيثما يكون العمل الجماعي مفيدا، ينبغي أن يحدث".

واقترح نائب المدير العام لمنظمة التجارة خطوات، سماها "منطقية" للبناء على مبادرات تقودها بضع دول في منظمة التجارة، لإعطاء اتجاه متسق لصياغة السياسات التجارية الوطنية، من ضمنها:

أولا: بذل جهد كبير لزيادة الشفافية باستكمال إخطارات الأعضاء وتعزيز رصد التدابير والإبلاغ عنها من جانب الأمانة العامة لمنظمة التجارة. ثانيا: تعزيز قواعد المنظمة المتعلقة بالاستخدام المناسب لضوابط التصدير حيثما يرى أن هناك نقصا في العرض، بوضع مزيد من التوجيهات. ثالثا: الحد من التدخلات الحكومية لشراء الإمدادات اللازمة كونها تقلل من نطاق قوى السوق لتحديد النتائج التنافسية.

وأوضح أن القواعد الحالية لمنظمة التجارة لا تنظم صراحة عددا من الممارسات التي شهدتها البلدان في الأشهر الثلاثة الأخيرة في التصدي للوباء.

وفي رابعا، اقترح إعادة النظر في اتفاق منظمة التجارة بشأن الزراعة، بأن يطلب من أي بلد يعتزم فرض قيود على تصدير المواد الغذائية أن ينظر في أثر تطبيق هذا التدبير في البلدان الأخرى. لمعالجة ذلك، اقترح وضع أحكام إضافية تنص على الإخطار المسبق قبل وضع قيود على التصدير، والالتزام بالشروع في مشاورات في الوقت المناسب، وإدراج شرط "الانقضاء التدريجي لأي قيود"، مع النص على التراجع عن القيود التجارية الحالية.

وفي خامسا: تقديم توجيهات متفق عليها على الصعيد متعدد الأطراف لتقاسم الإمدادات الطبية النادرة، بما في ذلك اللقاحات. وبذل جهود متضافرة لتحرير التعريفات ذات الصلة، ليس فقط للسلع والمعدات الطبية والمستحضرات الصيدلانية، ولكن على نطاق أوسع.

سادسا: إنشاء فرقة عمل للطوارئ تابعة للأعضاء أو آلية أخرى لوضع خيارات جديدة تتلاءم مع تطورات الوضع الصحي العالمي. وفور ما يتم ابتكار الخيارات، يلزم بذل جهد للحصول على تأييد أوسع نطاقا من الأعضاء لضمان تنفيذ خطوات ملموسة إلى الأمام.

وفي سابعا: إنشاء شبكة لتخطيط السياسات طويلة الأجل لنظام التجارة متعدد الأطراف. ونبه نائب المدير العام إلى أنه لا يوجد هناك اهتمام كاف من الأعضاء لتقييم الاحتياجات المستقبلية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وعزا ذلك جزئيا إلى الحاجة اليومية للدول الأعضاء إلى التصدي للتحديات الراهنة.

وفي الجزء الثاني من النقاش الذي تناول "الانتعاش بعد الجائحة"، قال وولف: هناك ثلاث طرق يمكن أن يسهم بها النظام التجاري متعدد الأطراف: خفض تكاليف التجارة عن طريق تخفيض التعريفات الجمركية وغيرها من المعوقات التي تعترض التجارة على نطاق واسع، والمشاركة في جهد جماعي للتعجيل بتنفيذ اتفاق تيسير التجارة، والعمل مع المؤسسات المالية والمصارف الدولية لتعزيز استعادة تمويل التجارة.