جمهور من النباتات

بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر، أقامت دار أوبرا برشلونة أمس، حفلا موسيقيا، لجمهور من النباتات، في رسالة تعكس مدى تأثير العزل المنزلي في حركة البشر والأنشطة الثقافية.
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