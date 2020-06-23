جمهور من النباتات

بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر، أقامت دار أوبرا برشلونة أمس، حفلا موسيقيا، لجمهور من النباتات، في رسالة تعكس مدى تأثير العزل المنزلي في حركة البشر والأنشطة الثقافية.