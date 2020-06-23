جوع خفي يعانيه ملايين حول العالم

يصف العلماء نقص الفيتامينات والمعادن في جسم الإنسان، بالجوع الخفي، الذي يصيب ملايين الأشخاص حول العالم، ولا سيما الأطفال، ويؤدي عدم حصولهم على كفايتهم من عنصر الحديد إلى نتائج وخيمة، منها البطء في اكتساب اللغة وضعف الذاكرة قصيرة المدى، وتدني القدرة على التركيز والانتباه، وكل هذا يضعف تحصيلهم الدراسي، بحسب "بي بي سي".

ويقول وولفجانج فيفر، مدير الأبحاث والتنمية في مؤسسة "هارفست بلاس" لإنتاج المحاصيل المدعمة بالعناصر الغذائية في واشنطن، إن هؤلاء الأطفال لا يستغلون إلا جزءا من طاقاتهم وإمكاناتهم البدنية والذهنية. فعندما يعاني الطفل نقصا في الفيتامينات والمعادن، تقل قدرته على التعلم في مرحلة البلوغ 20 في المائة.

ويعاني ملايين الأطفال في أفقر المناطق في الهند والصين من تأخر النمو نتيجة نقص الحديد. وفي جنوب آسيا، يعاني نحو 50 في المائة من الحوامل نقص الحديد، وترتفع معدلات نقص الحديد أيضا في أمريكا الجنوبية ودول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وبخلاف الحديد، هناك مغذيات دقيقة عديدة يجب أن يستهلكها الإنسان بكميات ضئيلة، ولكن بانتظام لنظل أصحاء، مثل الزنك والنحاس والفيتامينات، وحمض الفوليك وفيتامين "ب 9".

ويعاني نحو ملياري شخص نقصا في واحد أو أكثر من المغذيات الدقيقة الضرورية. ونتيجة لذلك، يعاني كثيرون مشكلات صحية خطيرة ومزمنة.