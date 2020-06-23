ميزة في «ويندوز 10» تقضي على أكبر عيوب «جوجل كروم»

ربما يكون متصفح جوجل كروم الأكثر شعبية في العالم، نظرا لسهولة استخدامه، ولكن يظل عيبه الأكبر هو استهلاكه الشره للذاكرة العشوائية، لكن عثر أخيرا على حل له بالنسبة إلى مستخدمي "ويندوز 10".

وبحسب موقع "إندجادجيت"، قال أحد مهندسي "جوجل"، إن إصدار "كروم" المستقبلي سيستخدم تقنية من متصفح "إيدج" الخاص بشركة "مايكروسوفت" لتقليل استخدام ذاكرة الوصول العشوائي وتعزيز الأداء نظريا.

وسيتحول متصفح "جوجل كروم" في نسخته المقبلة إلى إدارة ذاكرة Segment Heap، التي وفقا لمهندسي "مايكروسوفت"، قادرة على خفض استخدام الذاكرة 27 في المائة، كما أشارت الاختبارات بشكل عام إلى أن النظام الجديد قادر على حفظ "مئات الميجابايت" في عمليات التصفح.

وتتخصص ميزة Segment Heap في إدارة استخدام الذاكرة العشوائية وخفض استهلاك الرام. وستساعد النسخة الجديدة من "جوجل كروم" على "ويندوز 10"، في حالة إن كان المستخدم يعاني ذاكرة محدودة في جهازه أو يرغب ببساطة في إبقاء عديد من علامات تبويب المتصفح مفتوحة على الشاشة.

يذكر أن متصفح "جوجل كروم" طرح في أيار (مايو) الماضي تحديثا لإصداراته كافة، التي تحل مشكلة مؤرقة لمعظم متصفحي الإنترنت، المتعلقة بوجود عدد كبير جدا من علامات التبويب.