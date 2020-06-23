بعد توقف الطيران .. أرجنتيني يعبر المحيط للقاء والديه

خوان مع والده لدى وصوله إلى مار ديلا بلاتا."الفرنسية"

تمكن بحار أرجنتيني من عبور المحيط الأطلسي مستخدما مركبا صغيرا، وذلك لرؤية والديه، عقب توقف حركة الرحلات الجوية، بسبب الإغلاق إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب "الفرنسية".

وعبر البحار الأرجنتيني خوان مانويل باييستيرو، عن فرحته بعدما نجح في عبور المحيط الأطلسي بمركب صغير بمفرده، لرؤية والديه المسنين إثر عجزه عن ركوب طائرة إلى دياره.

وأمضى الرجل (47 عاما) 85 يوما منهكا على مركبه الصغير البالغ طوله تسعة أمتار، حتى وصل أخيرا إلى مرسى في مسقط رأسه مار ديلا بلاتا في الأرجنتين، بعدما قطع مسافة 12 ألف كيلومتر.

وخضع باييستيرو لدى وصوله لفحص كوفيد - 19 وجاءت نتيجته سلبية، فتمكن من النزول إلى اليابسة لرؤية والدته نيلدا (82 عاما)، ووالده كارلوس ابن التسعين.