نظارات «أبل» تعمل بالذكاء الاصطناعي .. والإصدار في 2022

سيبدأ سعر النظارة بـ500 دولار.

قررت شركة أبل البدء بتصميم نظارات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تصدر عام 2022، في خطوة جديدة نحو عالم تقني متكامل.

وتوقع تقرير موقع "بلومبيرج"، أن يأتي إصدار النظارات المتطورة في 2022 أو في 2023، ولن يتم إصدارها في أي وقت مبكر الآن.

وكان برنامج "فرونت بيج تيك" قد كشف عن بعض التفاصيل المتعلقة بالنظارة الجديدة، منها سعرها الذي سيبدأ بـ500 دولار.

من المتوقع أن ترتبط النظارات بهواتف آيفون، ويتم التحكم في إعداداتها بالحركة أمام عدسة النظارة.

وبحسب البرنامج، كلتا العدستين سيكون فيهما نظام مشاهدة، كما أن الإطارات ستكون مزودة بحساسات للاستشعار.

وسيكون بإمكان مستخدمي النظارات الطبية طلب عدسات خاصة بدرجة وصفتهم الطبية المعينة، كما سيتمكن الأشخاص الذين لا يرتدون النظارات عادة من استخدام نظارات "أبل" من دون وصفة طبية.

وأشار تيم كوك، الرئيس التنفيذي لـ"أبل"، في تصريحات سابقة، إلى أن تكنولوجيا الواقع المعزز بالنسبة للشركة، هي بالأهمية نفسها لهواتف آيفون.

يذكر أن "أبل" أطلقت أول آيفون في عام 2007 لتفتح آفاقا جديدة في عالم الهواتف الذكية، وفي عام 2010 أطلقت أول آيباد ليصبح اليوم أشهر تابلت، وفي 2015 أطلقت الجيل الأول من ساعتها الذكية.