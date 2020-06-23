75.1 مليار ريال أرباح الشركات السعودية المدرجة في الربع الأول .. تراجعت 27.4% بضغط المواد الأساسية

تراجعت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية 27.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ نحو 75.1 مليار ريال، مقابل نحو 103.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قيمته 28.3 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن التراجع جاء بشكل رئيس نتيجة تراجع أرباح قطاع المواد الأساسية بضغط من أسهم البتروكيماويات، إذ سجل القطاع صافي خسارة بلغت 568 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح 3.78 مليار ريال.

وتأثر عديد من شركات البتروكيماوية نتيجة تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات خلال الفترة، فضلا عن تراجع كمية المبيعات لبعض الشركات.

وحققت شركة سابك صافي خسارة خلال الربع الأول بلغ 948.9 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح 3.4 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2019.

وبلغت أرباح "أرامكو السعودية" 62.48 مليار ريال في الربع الأول، حيث تأثرت نتائج الشركة بتراجع أسعار النفط الخام، إضافة إلى انخفاض هوامش أرباح التكرير.

كما تأثرت نتائج شركات السوق بتراجع أرباح قطاع البنوك، التي انخفضت بنحو 7 في المائة، جراء ضغوط المخصصات، إذ بلغت الأرباح 11.28 مليار ريال مقارنة بنحو 12.13 مليار ريال للفترة المماثلة.

وحققت سبعة قطاعات صافي خسارة خلال الربع الأول 2020، من بينها قطاع المواد الأساسية والمرافق العامة، كذلك حقق قطاعا الخدمات الاستهلاكية وإنتاج الأغذية، أعلى معدلات نمو بين القطاعات التي نمت أرباحها.

ونما قطاع الخدمات الاستهلاكية بأكثر من 600 في المائة بفضل الأرباح الاستثنائية لشركة سيرا، كما نمت أرباح قطاع إنتاج الأغذية بنحو 85 في المائة إلى 596 مليون ريال، تلاه قطاع تجزئة الأغذية الذي نمت أرباحه الصافية بنحو 74 في المائة إلى 107 ملايين ريال.

وتضمنت نتائج الشركات لفترة الربع الأول، أرباح الشركات التي أعلنت أرباح الربع الأول 2020، ولا تشمل الشركات التي لم تتمكن مع إعلان نتائج الفترة.

وكانت هيئة السوق المالية قررت خلال أبريل الماضي تمديد الفترة النظامية للإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الأول لتكون خلال فترة لا تتجاوز 50 يوما من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم "20 يوما إضافية"، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



الـ10 الكبار

حول أكبر عشر شركات ربحية في السوق خلال الربع الأول من العام الجاري، تصدرت شركة أرامكو السعودية بقيمة 62.48 مليار ريال، تشكل 83.2 في المائة من أرباح السوق.

في حين جاء ثانيا، شركة "إس تي سي" بـ2.91 مليار ريال "3.9 في المائة من السوق"، إذ نمت أرباح الشركة بنحو 5.9 في المائة على أساس سنوي.

ثالثا، البنك الأهلي التجاري بأرباح قيمتها 2.83 مليار ريال تمثل 3.8 في المائة من السوق، ثم مصرف الراجحي 2.38 مليار ريال "3.2 في المائة"، وبنك الرياض 1.47 مليار ريال "2 في المائة"، ومجموعة سامبا المالية 1.27 مليار ريال "1.7 في المائة من السوق".

وفي المرتبة السابعة شركة سيرا، إذ دفعت الأرباح الاستثنائية للشركة خلال الربع الأول، إلى تصدرها في خانة الكبار، بأرباح قيمتها 1.11 مليار ريال تمثل 1.5 في المائة من السوق، حيث حققت الشركة أرباحا استثنائية من بيع استثماراتها في "كريم" بنحو 1.56 مليار ريال تضمنتها الفترة.

ثامنا بنك ساب بنحو 1.02 مليار ريال "1.4 في المائة"، والبنك السعودي الفرنسي بنحو 682 مليون ريال "0.9 في المائة"، وعاشرا البنك العربي بأرباح تقارب 643.8 مليون ريال تعادل 0.9 في المائة من إجمالي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في الربع الأول 2020.

وحدة التقارير الاقتصادية