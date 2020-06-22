ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ترتفع 4.1 نقطة في يونيو

أظهرت أرقام نشرت اليوم الاثنين أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 4.1 نقطة في يونيو من الرقم المسجل في مايو .

وقالت المفوضية الأوروبية إن القراءة الأولية لمؤشرها لمعنويات المستهلكين في منطقة اليورو تحسنت إلى -14.7 هذا الشهر من -18.8 في مايو بحسب ما نشرت "رويترز".

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة إلى -15.0 .

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفعت معنويات المستهلكين 3.9 نقطة إلى -15.6 .