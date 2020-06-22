"ديزني لاند" باريس تفتح أبوابها مجددا في 15 يوليو

قالت شركة والت ديزني اليوم الاثنين إن الشركة ستعيد افتتاح متنزه ديزني لاند باريس الترفيهي على مراحل اعتبارا من 15 يوليو، بعد أيام من اعتزام فتح متنزهاتها في الولايات المتحدة.

وقالت ناتاشا رافالسكي مديرة ديزني لاند باريس إن الشركة تتوقع إعادة فتح متنزه ديزني لاند ومتنزه استوديوهات والت ديزني وفندق نيوبورت بيه كلوب وقرية ديزني لاند.

كانت الشركة قد أغلقت متنزهاتها الترفيهية في أنحاء العالم في يناير كانون الثاني بعدما بدأ فيروس كورونا المستجد في الانتشار على مستوى العالم، مما أدى إلى إغلاق شامل وقيود على السفر.

وقالت ديزني لاند أيضا الشهر الماضي إنها ستعيد فتح متنزهاتها في الولايات المتحدة على مراحل اعتبارا من 11 يوليو والتي تضم أكبر مدينة ملاهي في العالم وهي والت ديزني وورلد في أورلاندو بولاية فلوريدا بحسب ما نشرت "رويترز".

وإعادة فتح المتنزهات بنجاح حدث هام لديزني وبقية العالم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات والشركات لوضع استراتيجيات بشأن كيفية الخروج من حالة العزل العام رغم الخطر الذي لا يزال يمثله فيروس كورونا المستجد.



