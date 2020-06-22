مبيعات المنازل القائمة في امريكا تهبط لأدنى مستوى في 9 أعوام

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية في مايو أيار إلى أدنى مستوى لها في أكثر من تسعة أعوام ونصف العام، وهو ما يعزز التوقعات بانكماش حاد في نشاط سوق الإسكان في الربع الثاني من العام بعد تعطلات ناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الاثنين إن مبيعات المساكن القائمة هبطت 9.7 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 3.91 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2010 بحسب ما نشرت "رويترز".

وتعكس مبيعات الشهر الماضي إغلاق عقود وقعت في مارس وأبريل. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المساكن القائمة ثلاثة بالمئة إلى 4.12 مليون وحدة في مايو .

وانخفضت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل حوالي 90 في المائة من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 26.6 في المائة على أساس سنوي في مايو، وهو أكبر نزول سنوي منذ عام 1982.