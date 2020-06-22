انتاج الصلب العالمي يهبط على أساس سنوي إلى 148.8 مليون طن في مايو

قال الاتحاد العالمي للصلب اليوم الاثنين إن الإنتاج العالمي من الصلب الخام هبط 8.7 في المائة على أساس سنوي إلى 148.8 مليون طن في مايو ، بحسب ما نشرت "رويترز".

وارتفع إنتاج الصلب الخام في الصين، أكبر منتج وأكبر مستهلك للمعدن في العالم، 4.2 في المائة إلى 92.3 مليون طن في مايو .