بورصة دبي ترتفع بفضل تخفيف آخر لإجراءات العزل

ارتفعت بورصة دبي اليوم الاثنين بعدما أعلنت الإمارة أنها ستسمح بدخول السياح اعتبارا من السابع من يوليو تموز في تخفيف جديد لإجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء فيروس كورونا، في حين تراجعت البورصة السعودية وسط خسائر واسعة للأسهم المدرجة.

وصعد مؤشر بورصة دبي 1.6 في المائة مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 في المائة لكل منهما، بينما زاد سهم شركة الطيران الاقتصادي العربية للطيران 5.3 في المائة.

وقالت دائرة الإعلام التابعة لحكومة دبي إن الإمارة ستسمح لحاملي تأشيرات الإقامة بالدخول اعتبارا من اليوم الاثنين. ويأتي الإعلان بعد أكثر من شهرين من فرض الإمارات إجراءات صارمة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد بحسب ما نشر"رويترز".

وفي الأسبوع الماضي سمحت الإمارات لمواطنيها بالسفر إلى الدول التي يعتقد أن احتمالات الإصابة بالمرض فيها ضعيفة.

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 1.2 في المائة متأثرا بهبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.3 في المائة وتراجع سهم بنك الرياض 2.7 في المائة

وقال محلل "ضعف السوق ليس مفاجئا حيث لم يتبق أي محفز" مع استكمال المملكة المرحلة الأخيرة من الانضمام لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.3 في المائة، مدفوعا بمكاسب سهم اتصالات 0.8 في المائة.

وانخفض المؤشر القطري 0.3 في المائة. ونزل سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 3.2 في المائة لكن صعود سهم بنك قطر الوطني 0.6 في المائة، كبح الخسائر.

ويتجه أكبر بنك في منطقة الخليج من حيث الأصول لجمع 1.2 مليار يوان صيني (170 مليون دولار) من خلال سندات لأجل خمس سنوات باعها اليوم الاثنين بفائدة سنوية 3.85 في المائة.

ونزل المؤشر المصري 1.8 في المائة مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 1.3 في المئة وسهم الشركة الشرقية للدخان 4.5 في المائة.