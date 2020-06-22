إندونيسيا: وفيات كورونا تصل إلى 2500 والإصابات تتجاوز 46 ألفا

أعلنت إندونيسيا اليوم تسجيل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 46845.

وبحسب (رويترز) قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن عدد الوفيات ارتفع 35 إلى 2500 إجمالا، وهي أعلى حصيلة لحالات الوفاة بالفيروس في شرق آسيا باستثناء الصين.