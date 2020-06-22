إندونيسيا: وفيات كورونا تصل إلى 2500 والإصابات تتجاوز 46 ألفا

أعلنت إندونيسيا اليوم تسجيل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 46845.
وبحسب (رويترز) قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن عدد الوفيات ارتفع 35 إلى 2500 إجمالا، وهي أعلى حصيلة لحالات الوفاة بالفيروس في شرق آسيا باستثناء الصين.
أخبار
- منع التجول 24 ساعة في بيش ومنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من اليوم
- تطبيق "توكلنا": قريبا إتاحة تصريح المشي لمدة ساعة يوميا.. والتنقل داخل وخارج المدن
- 119 إصابة جديدة بـ "كورونا" في السعودية ترفع الإجمالي إلى 511
- بدءا من الخميس.. تعديل أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية
- بعد شهرين من الإغلاق مدينة ووهان الصينية تحاول طي الصفحة
- السعودية: 2307 إصابات جديدة بفيروس كورونا
- غرامات مشددة تصل إلى مليون ريال لمخالفي إجراءات مواجهة كورونا
- إطلاق مبادرة "عودة" لتمكين المقيمين في المملكة من السفر لبلدانهم
- "نيوم" تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة
- غدا.. المراجعة الشهرية لأسعار البنزين في السعودية
أضف تعليق