الأردن: ارتفاع إجمالي الدين 5% في 4 أشهر

ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.6 بالمئة إلى 31.39 مليار دينار (44.2 مليار دولار) مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.

وبحسب (رويترز) أظهرت الاحصائيات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أبريل الماضي بلغ 18.93 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.4 مليار دينار.

ويشكل إجمالي الدين العام الأردني ما نسبته 101 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.