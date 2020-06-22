فلسطين: عدد إصابات كورونا يتجاوز ألف حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية اليوم إلى 1110 حالات ، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة.
وأفادت الكيلة ، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بتسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية.
وأشارت الكيلة إلى أن نتائج فحوصات جميع القادمين يوم أمس إلى الضفة الغربية من مصر، كانت سلبية (غير مصابة)، وغادروا إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.
وأعادت وزارة الصحة الفلسطينية فتح جميع مراكز العزل والعلاج في جميع المحافظات وسط دعوات للتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة في ظل تسجيل ارتفاع قياسي بعدد الإصابات منذ خمسة أيام.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أول أمس السبت استئناف اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الضفة الغربية، بعد ارتفاع كبير في الإصابات.
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